Basket, Virtus Pozzuoli: annunciato il prolungamento del play Nicola Savoldelli (Di martedì 14 luglio 2020) Basket, Virtus Pozzuoli. La società annuncia di aver trovato l'accordo per il prolungamento del contratto di Nicola Savoldelli. La Virtus Basket Pozzuoli comunica di aver raggiunto l'accordo per la conferma del play Nicola Savoldelli per la prossima stagione agonistica. Il giocatore originario di Bergamo è stata la prima scelta e il primo tassello da cui costruire il

