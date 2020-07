Basilicata ancora Covid-free: 288 tamponi negativi, i contagiati rimangono 3 (Di martedì 14 luglio 2020) Anche oggi in Basilicata non si registrano nuovi casi di Coronavirus. Lo comunica la task force regionale. Nella giornata di ieri, 13 luglio, sono stati processati 288 tamponi per l'infezione da Covid-... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

LaGazzettaWeb : Basilicata ancora Covid-free: 288 tamponi negativi, i contagiati rimangono 3 - ASec28 : RT @dukana2: Ancora incidenti alla #Total in #Basilicata (e anche all’#Eni)?NESSUNO CI INFORMA...NESSUNO CONTROLLA COSA STIAMO RESPIRANDO..… - dukana2 : RT @dukana2: Ancora incidenti alla #Total in #Basilicata (e anche all’#Eni)?NESSUNO CI INFORMA...NESSUNO CONTROLLA COSA STIAMO RESPIRANDO..… - Anon_ITALY_ : RT @dukana2: Ancora incidenti alla #Total in #Basilicata (e anche all’#Eni)?NESSUNO CI INFORMA...NESSUNO CONTROLLA COSA STIAMO RESPIRANDO..… - SAPAFER : RT @dukana2: Ancora incidenti alla #Total in #Basilicata (e anche all’#Eni)?NESSUNO CI INFORMA...NESSUNO CONTROLLA COSA STIAMO RESPIRANDO..… -

Ultime Notizie dalla rete : Basilicata ancora Basilicata ancora Covid-free: 309 tamponi negativi, i contagiati restano 3 La Gazzetta del Mezzogiorno Cia Due Mari: “Più acqua per la Puglia. Coltivazioni a rischio”

La richiesta dell’organizzazione: "Si aumenti l'assegnazione agli agricoltori pugliesi fino a 1,38 metri cubi d'acqua al secondo" "CIA Area Due Mari (Taranto-Brindisi) non mollerà la presa fino a quan ...

Oltre Free Press – Quotidiano di Notizie Gratuite

La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 13 luglio, sono stati processati 288 tamponi per l’infezione da Covid-19, risultati tutti negativi. Con questo aggiornamento i casi di cont ...

La richiesta dell’organizzazione: "Si aumenti l'assegnazione agli agricoltori pugliesi fino a 1,38 metri cubi d'acqua al secondo" "CIA Area Due Mari (Taranto-Brindisi) non mollerà la presa fino a quan ...La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 13 luglio, sono stati processati 288 tamponi per l’infezione da Covid-19, risultati tutti negativi. Con questo aggiornamento i casi di cont ...