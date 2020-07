Banksy, ratti invadono la metropolitana: nuova opera a Londra – VIDEO (Di martedì 14 luglio 2020) La nuova opera di Banksy, un graffito nella metropolitana di Londra, immortalata in un VIDEO sul profilo Instagram dell’autore. Banksy, noto street artist inglese, è tornato con una nuova opera. Il soggetto di questo suo ultimo graffito è il coronavirus, già usato come soggetto di altri graffiti. In questo caso l’artista prende di mira chi si rifiuta di indossare la mascherina per prevenire il contagio. Travestito da addetto alla sanificazione Banksy ha riempito tutto un vagone della metropolitana di Londra di ratti che starnutiscono. Il valore simbolico dei ratti in questo caso è molto forte: proprio i ... Leggi su bloglive

