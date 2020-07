Bambino di 6 anni viene ripreso perché gioca con una bambola, lui replica: «Sono il papà, mica la mamma» (Di martedì 14 luglio 2020) Un Bambino di 6 anni viene ripreso perché giocava con le bambole ma la sua risposta ha spiazzato tutti. «Sono il papà, mica la mamma», ha replicato a chi voleva fagli notare che quello non era un gioco adatto ai ragazzi dando una grandissima lezione di vita contro ogni pregiudizio a molti adulti. A raccontare la storia del piccolo Giovanni di Roma è il gruppo Facebook “Guida senza patente” creata da un genitore, Daniele Marzano, in prima linea contro le discriminazioni di genere che descrive la difficoltà dell’essere genitore in alcuni casi. «Giovanni ha 6 anni e sta giocando con il suo Cicciobello. Passa ... Leggi su attualitavip.myblog

Agenzia_Ansa : Naya Rivera è annegata per salvare la vita al figlio di quattro anni. E' la ricostruzione delle autorità california… - LaStampa : «Ha usato tutte le sue forze per riportare il figlio sulla barca, ma non aveva più per mettersi lei in salvo». Il b… - Radio3tweet : Un bambino che cresce allenandosi alla fantastica, diceva, imparerà meglio anche la matematica o la logica. Gianni… - btchgoddessbeib : Qualcuno mi spiega cosa sia successo ai cantanti italiani che puntano solo e tutto sui tormentoni estivi. Ok che pr… - sabry_vix : @repubblica La risposta che darebbe anche un bambino di 4 anni. Non c'era bisogno di scomodare la zecca parigina. -

Ultime Notizie dalla rete : Bambino anni Bambino morto in piscina a 5 anni, al vaglio gli ultimi minuti di Massimiliano Grandi il Resto del Carlino Naya Rivera, l'attrice di Glee morta per salvare il figlio di 4 anni: ritrovato il corpo nel lago

Naya Rivera ha messo in salvo suo figlio prima di scomparire nelle acque del lago Piru, in California. Bill Ayub, sceriffo della contea di Ventura, in una breve conferenza stampa ha annunciato che il ...

John Travolta: le parole struggenti della figlia Ella per mamma Kelly Preston

Ha aspettato 24 ore. Ha lasciato che fosse papà John Travolta il primo a ricordarla. Poi Ella Bleu Travolta, 20 anni, ha condiviso sui social il post qui sotto. Il suo struggente ricordo/omaggio a mam ...

Naya Rivera ha messo in salvo suo figlio prima di scomparire nelle acque del lago Piru, in California. Bill Ayub, sceriffo della contea di Ventura, in una breve conferenza stampa ha annunciato che il ...Ha aspettato 24 ore. Ha lasciato che fosse papà John Travolta il primo a ricordarla. Poi Ella Bleu Travolta, 20 anni, ha condiviso sui social il post qui sotto. Il suo struggente ricordo/omaggio a mam ...