Balotelli, novità sul futuro: “due nuove squadre su SuperMario”, soluzioni a sorpresa (Di martedì 14 luglio 2020) L’esperienza al Brescia è stata negativa. Le parti sono pronte a dividersi ed il pensiero è rivolto al futuro. Stiamo parlando di Mario Balotelli, attaccante alla ricerca di un nuovo progetto. Sono già diversi i club stranieri a cui Super Mario è accostato. Tra questi il Galatasaray e alcune società cinesi e del Sud America. Non è però da escludere una clamorosa pista mediorientale. Come confermato in esclusiva a “Europa Calcio“, Morris Pagniello – agente FIFA italo-australiano e in stretto contatto con diversi club di Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti – sta lavorando per provare a portare Balotelli agli emiri dello Sharjah. “L’idea di lavorare su questa pista è nata circa due settimane fa, quando sono rientrato a ... Leggi su calcioweb.eu

