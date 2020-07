Avetta-Valle (Pd): “Cirio autorizzi subito sport contatto” (Di martedì 14 luglio 2020) I consiglieri regionali del Partito Democratico Alberto Avetta e Daniele Valle chiedono che la Regione Piemonte autorizzi subito gli sport di contatto, già ripartiti in altre Regioni italiane. “Liguria, Lombardia e Veneto – affermano i due consiglieri, che hanno presentato una mozione su questo tema in Consiglio regionale – hanno autorizzato gli sport di contatto, il Piemonte chiede aiuto al Ministero mentre centinaia di realtà associative sono a rischio fallimento. Nonostante la tanto sbandierata autonomia, il presidente Alberto Cirio resta in attesa dell’autorizzazione del Ministero. Ma nella nostra Regione ci sono tante realtà associative che, se prosegue la chiusura, non saranno più in grado di pagare le bollette. Il Dpcm del 19 ... Leggi su nuovasocieta

mi chiamo Ravizza Clotilde ho 67 anni e dal 2003 ho una patologia dolorosa che fa si che io possa camminare poco, dopo un po’ devo utilizzare la carrozzina a motore. Sono molti anni che d’estate vengo ...

Traffico e polemiche in Valle Verzasca: "La ricetta post-Covid non è l'autolesionismo"

Il Gruppo Verzasca 2020 replica al sindaco di Brione, che vorrebbe limitare gli afflussi: "La Valle deve rimanere accessibile a tutti" LAVERTEZZO – In Valle Verzasca continuano le lamentele legate ai ...

