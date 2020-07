Avellino, Braglia si presenta: “Voglio dare soddisfazioni ai tifosi e alla società” (Di martedì 14 luglio 2020) E’ il giorno della presentazione in casa Avellino del nuovo tecnico Piero Braglia. L’allenatore, originario di Grosseto, ha parlato questa mattina in conferenza stampa: “Abbiamo tanta strada da fare, il campo ci dirà dove possiamo arrivare, nessuno ha la bacchetta magica. La squadra sarà totalmente rinnovata a parte 1-2 elementi che abbiamo in rosa, dobbiamo essere bravi a scegliere gli uomini e calciatori che vengono qui per mettersi in discussione, gente che vuole fare qualcosa di importante. De Simone sarà il mio secondo, Natalino Orrù il preparatore atletico e Pagotto il preparatore dei portieri”. Il nuovo allenatore degli irpini ha le idee chiare : “Abbiamo già comunicato al direttore i nostri desideri, sta cominciando a muoversi. Avellino ha ... Leggi su alfredopedulla

