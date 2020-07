Autostrade, nuovo scontro nel governo. Consiglio dei ministri nella notte: si lavora sull’ultima proposta di Aspi (Di mercoledì 15 luglio 2020) Revoca sì, revoca no. Il dossier Autostrade, sul tavolo del Consiglio dei ministri notturno convocato a Palazzo Chigi, spacca il governo: da una parte la linea dura del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, deciso a revocare la concessione ai Benetton, dall’altra la linea trattativista che trova terreno fertile nel Pd e, quindi, una sponda nella ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli. nella situazione di stallo che si è venuta a creare, ha assunto un ruolo da mediatore il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, che in queste ore sta provando a trovare una sintesi sulle diverse posizioni. Dopo una prima sospensione del Cdm, intorno a mezzanotte, la riunione è ripresa circa quaranta minuti dopo, a seguito di ... Leggi su open.online

