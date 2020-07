Autostrade: la replica dei Benetton a Conte, le reazioni della politica (Di mercoledì 15 luglio 2020) Autostrade: la replica dei Benetton a Conte, le reazioni della politica Dopo l‘ultimatum di Conte ai Benetton, nel mondo politico c’è stata una vera e propria levata di scudi contro il Premier da parte di Italia Viva che, sul caso della revoca delle concessioni ad Autostrade (controllata da Atlantia), difende a spada tratta i Benetton.Segui Termometro Politico su Google News Lo scontro riguarda nella fattispecie la vendita delle quote di maggioranza che Atlantia dei Benetton detiene sul gruppo Autostrade per l’Italia e l’intervento, in sua sostituzione, della Cassa Deposito e Prestiti. Mentre ... Leggi su termometropolitico

LegaSalvini : Autostrade, Matteo Salvini replica a Di Maio: 'A differenza sua non ho mai incontrato un Benetton'. - fanpage : È scontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Il botta e risposta. - petergomezblog : #Autostrade, #Anac: “Resistenza alla trasparenza. Dopo il crollo del ponte Morandi scarsa collaborazione”. - rita03576317 : RT @fanpage: È scontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Il botta e risposta. - BeltramoPaolo : RT @fanpage: È scontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Il botta e risposta. -