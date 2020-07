Autostrade, Di Maio: “Salvini è stato l’alleato dei Benetton nel governo. Temporeggiava su revoca e ostacolava il processo” (Di martedì 14 luglio 2020) “Oggi tutti dicono di essere favorevoli a togliere il controllo di Autostrade ai Benetton. Lo dicono anche quelle forze politiche che, quando hanno potuto, si sono messe di traverso. E mi riferisco in particolare ad una forza politica: la Lega di Matteo Salvini. Mentre noi chiedevamo di togliere le Autostrade ai Benetton, lo ricordo bene, Salvini Temporeggiava e c’era sempre un ‘ma’ o un ‘però’ ad ostacolare il processo. Sempre un tentennamento. I Benetton avevano nel governo un alleato su cui contare”. E’ questa l’accusa del ministro degli Esteri M5s Luigi Di Maio che, in un post pubblicato su Facebook nella tarda serata del 13 luglio, ha attaccato l’ex alleato Salvini. “Il ... Leggi su ilfattoquotidiano

matteosalvinimi : A differenza di altri, non ho mai incontrato un Benetton nella vita. Di Maio e Toninelli non scarichino la propria… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Interviste a Salvini, Conte, Di Maio… - Corriere : Autostrade, Di Maio attacca Salvini: «Alleato dei Benetton, si mise di traverso su revoca» - cecchettoluigi : RT @matteosalvinimi: A differenza di altri, non ho mai incontrato un Benetton nella vita. Di Maio e Toninelli non scarichino la propria in… - galata_mf : RT @matteosalvinimi: A differenza di altri, non ho mai incontrato un Benetton nella vita. Di Maio e Toninelli non scarichino la propria in… -