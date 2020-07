Autostrade, Cdm ripreso con nuova proposta: ingresso di Cassa Depositi e Prestiti nell'azienda (Di martedì 14 luglio 2020) Autostrade, il premier Conte ieri ha riunito nella tarda sera il Consiglio dei ministri, Cdm che, tuttavia, potrebbe non mettere ancora la parola fine, dopo due anni, al... Leggi su ilmessaggero

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone e @lorenzocast89. Autostrade, incerte… - sole24ore : Autostrade, il Cdm slitta a stanotte. Commissariamento in caso di revoca della concessione - Radio1Rai : #Autostrade ???@GiancarloCanc a @radioanchio: 'Ipotesi commissariamento? È l’unico modo per avviare la revoca. #Anas… - amendolamarco : RT @repubblica: Cdm Autostrade, Conte: 'O accettano condizioni, o revoca'. Aspi:: Cdp socio maggioranza, uscita graduale Atlantia [di FLAVI… - rassegnastampa : Autostrade a un passo dalla revoca della concessione, Atlantia crolla in Borsa -