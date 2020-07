Autostrade: ancora problemi nel governo, cdm rinviato alle 22 (Di martedì 14 luglio 2020) La seduta era prevista stamane alle 11, ma è stata posticipata alle 22 di questa sera dopo le comunicazioni del ministro della Salute Roberto Speranza alla Camera, che sono previste per le 20 Leggi su firenzepost

