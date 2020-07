Autista di bus fa finire il suo mezzo nelle acque di un lago in Cina, morto lui e 21 studenti: all’origine del gesto una vendetta (Di martedì 14 luglio 2020) Il Governo aveva avviato le operazioni di demolizione della sua abitazione e lui, per vendetta, ha guidato l’autobus su cui viaggiavano 21 studenti fino a farlo finire in un lago. Sono morti tutti La sua abitazione era finita nella lista delle abitazioni che il Governo cinese aveva intenzione di abbattere per far spazio a qualcosa … L'articolo Autista di bus fa finire il suo mezzo nelle acque di un lago in Cina, morto lui e 21 studenti: all’origine del gesto una vendetta NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

