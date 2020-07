AUDIO - Pistocchi: "Napoli-Milan condizionata dagli episodi, il rigore non c'era..." (Di martedì 14 luglio 2020) Per parlare dei temi del campionato è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, il giornalista Maurizio Pistocchi. Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : AUDIO Pistocchi

Napolipiu.com

Per parlare dei temi del campionato è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, il giornalista Maurizio Pistocchi. Il suo pensiero di questa giornata? "E' stata una giornata importante, si è concluso ...Tutto pronto per il primo appuntamento con “Sapore di Martedì d’Estate”. L’iniziativa torna a Faenza da martedì 7 luglio, a partire dalle 19.30, con una formula rinnovata per rilanciare il centro manf ...