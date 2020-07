Attentato in Pakistan, 3 soldati morti e 8 feriti (Di martedì 14 luglio 2020) Attentato in Pakistan, diversi uomini sono morti e ci sono stati feriti in seguito ad un attacco militare ad un convoglio delle forze di sicurezza nazionali. Il Pakistan continua ad essere un territorio con tante fazioni in gioco e tensione tra diversi schieramenti in gioco. Nelle ultime ore qualcosa è successo e c’è stato un … L'articolo Attentato in Pakistan, 3 soldati morti e 8 feriti proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

