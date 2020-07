Atletica, Tortu contro Jacobs nei 100 del meeting di Savona: si preannuncia un duello elettrizzante (Di martedì 14 luglio 2020) Filippo è appena rientrato dalla Sardegna, culla dei suoi ultimi dieci giorni d’allenamento. Marcell, a Roma, ha riflettuto su cosa vada ancora migliorato dopo il primo sprint di Rieti. L’ora “x”, per Tortu e Jacobs, frecce azzurre a Savona nel Memorial Giulio Ottolia di giovedì pomeriggio, scatta alle 17.05. Anche in questa edizione gli attesissimi 100 metri alla Fontanassa, con entrambi i rettilinei a disposizione per intercettare la brezza migliore, prevedono un doppio turno con batteria+finale. Il primo round del confronto tra i migliori velocisti italiani in circolazione, due dei primi tre azzurri di sempre (Tortu 9.99, Jacobs 10.03) irrompe poco dopo le diciassette, quando il primatista italiano delle Fiamme Gialle ... Leggi su sportfair

Atletica, Jacobs sui 100 lancia la sfida all'amico Tortu: "Toccheremo i 9"92' prima di Tokyo"
Tortu sfida Jacobs sui 100 metri a Savona: "Voglio fare meglio di Rieti"

Tortu: "Sfida con Jacobs a Savona? Voglio fare meglio di Rieti"

