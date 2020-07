Atalanta, paura per Muriel | Trauma cranico | Video (Di martedì 14 luglio 2020) Trauma cranico per Luis Muriel: l’attaccante colombiano dell’Atalanta in seguito ad una caduta è ricoverato in una clinica di Bergamo, Video. Solo tanta paura per Luis Muriel. L’attaccante colombiano dell’Atalanta, in seguito ad una caduta accidentale, ha riportato un Trauma cranico con ferita lacero-contusa. Attualmente è ricoverato in una clinica di Bergamo. Le sue condizioni … L'articolo Atalanta, paura per Muriel Trauma cranico Video è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

