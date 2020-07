Atalanta, Muriel: «Sto bene, già da domani tornerò ad allenarmi» (Di martedì 14 luglio 2020) Luis Muriel, attaccante dell’Atalanta, ha fatto il punto sulle sue condizioni dopo l’incidente domestico Luis Muriel, attaccante dell’Atalanta, attraverso un post su Instagram ha fatto sapere ai suoi tifosi di stare bene dopo l’incidente domestico che gli procurato un trauma cranico. «Sto bene, sono a casa. Fortunatamente non è successo niente di grave. Stasera sarò allo stadio per tifare Atalanta e già da domani tornerò ad allenarmi con i miei compagni. Grazie per l’affetto che mi avete dimostrato in queste ore». View this post on Instagram Sto bene, sono a casa. Fortunatamente non è successo niente di ... Leggi su calcionews24

