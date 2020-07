Atalanta, Muriel ricoverato in ospedale: ecco cosa è successo (Di martedì 14 luglio 2020) Muriel ricoverato in ospedale: brutto imprevisto per l’attaccante colombiano in vista di Atalanta-Brescia di stasera. Il sudamericano ha subito un incidente e ha avuto bisogno subito di un intervento medico. Grosso spavento per Luis Muriel dell’Atalanta. L’attaccante colombiano, pedina preziosa della formazione bergamasca, nei giorni scorsi è stato ricoverato per una caduta accidentale come rivela … L'articolo Atalanta, Muriel ricoverato in ospedale: ecco cosa è successo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

