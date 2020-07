Atalanta, Muriel assente contro il Brescia: il comunicato del club (Di martedì 14 luglio 2020) L’Atalanta ha reso noto che Luis Muriel non parteciperà alla sfida di questa sera contro il Brescia: il comunicato ufficiale L’Atalanta ha comunicato che Luis Muriel non prenderà parte alla sfida di questa sera contro il Brescia, a seguito di un incidente domestico che gli ha provocato un trauma cranico. «Atalanta B.C. rende noto che, a seguito di un incidente domestico, il calciatore Luis Muriel non potrà essere disponibile per la gara Atalanta-Brescia della 33ª giornata della Serie A TIM 2019-2020. Il giocatore sarà regolarmente a disposizione per la seduta di allenamento di domani 15 ... Leggi su calcionews24

