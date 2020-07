Atalanta, Marino: “Muriel sta bene e domani si allenerà, è scivolato a casa” (Di martedì 14 luglio 2020) “Muriel sta bene. Ha avuto un incidente domestico, è scivolato in casa ma fortunatamente non ci sono state conseguenze. domani si allenerà”. Queste le dichiarazioni di Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, a proposito del trauma cranico subito da Luis Muriel. Nel pre partita del match contro il Brescia, il dg bergamasco ha parlato del momento della squadra di Gasperini: “Vogliamo goderci il momento e la bella prestazione contro la Juventus – ha spiegato ai microfoni di Sky Sport – Vogliamo essere molto prudenti e concreti. La squadra sta acquisendo consapevolezza nei propri mezzi ed è davanti agli occhi di tutti che l’Atalanta ha ancora molti obiettivi in questa stagione”. Poi sul Psg, prossimo avversario ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Atalanta, il dg Umberto #Marino prima del Brescia: '#Muriel sta bene e domani si allenerà, è scivolato a casa' - CronacheTweet : Le parole del dg dell'#Atalanta a pochi minuti dall'inizio di #AtalantaBrescia - CalcioNews24 : Atalanta, Marino: «L’obiettivo è far crescere e mantenere questo gruppo» - zazoomnews : Atalanta Marino: «L’obiettivo è far crescere e mantenere questo gruppo» - #Atalanta #Marino: #«L’obiettivo… - A_Di_Marino : “Terrone del c.”, frase razzista di un membro dello staff dell’Atalanta, si muove la procura della Federcalcio… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Marino Atalanta, Marino: "Ci godiamo il momento, non si vince però ai punti. Muriel? Domani si allena" TUTTO mercato WEB Atalanta, Marino: «Muriel sta bene, domani si allena»

Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Brescia. JUVENTUS E PSG – «Ci godiamo il momento e la bella prestazione contro la J ...

Nando De Napoli: “Gattuso? Difficile trovare uno come lui nel calcio. Demme e Lobotka acquisti importanti per il Napoli”

Sorteggio Atalanta – “Si affronteranno due squadre forti ... Nuovo centrocampo azzurro – “Demme e Lobotka sono stati acquisti importanti. Ricordo quando Allodi e Marino portarono Ciccio Romano e fu la ...

Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Brescia. JUVENTUS E PSG – «Ci godiamo il momento e la bella prestazione contro la J ...Sorteggio Atalanta – “Si affronteranno due squadre forti ... Nuovo centrocampo azzurro – “Demme e Lobotka sono stati acquisti importanti. Ricordo quando Allodi e Marino portarono Ciccio Romano e fu la ...