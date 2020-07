Atalanta, Marino: «Muriel sta bene, domani si allena» (Di martedì 14 luglio 2020) Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, ha parlato prima della partita contro il Brescia Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Brescia. JUVENTUS E PSG – «Ci godiamo il momento e la bella prestazione contro la Juventus. Purtroppo nel calcio non si vince ai punti. Il Psg ha un gruppo di grandi talenti. Per affrontare una squadra del genere ci vuole grande organizzazione. Dovremo essere bravi ad affrontare grandi campioni. La squadra sta acquisendo grande consapevolezza dei propri mezzi. Abbiamo ancora degli obiettivi, come il campionato e la Champions». CONDIZIONI Muriel – «Muriel sta bene, domani si ... Leggi su calcionews24

