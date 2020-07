Atalanta, Luis Muriel ricoverato in ospedale: scivolato in piscina (Di martedì 14 luglio 2020) Luis Muriel, l’attaccante dell’Atalanta, è stato ricoverato in ospedale a causa di un trauma cranico. Pare che il calciatore sia scivolato in piscina. Luis Muriel (fonte Instagram @LuisfMuriel9)Il calciatore ha riportato un trauma cranico dopo essere scivolato in piscina. L’incidente è avvenuto mentre l’attaccante si trovava a pranzo insieme alla squadra. Oltre al trauma cranico, l’atleta ha una ferita lacero-contusa. A causa di ciò potrebbe saltare la partita contro il Brescia che permetterebbe alla squadra di agganciare l’Inter e contendere il secondo posto alla Lazio. Muriel ... Leggi su chenews

