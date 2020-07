Atalanta, Gasperini: «Testa a Champions e secondo posto. Muriel ha rischiato di restarci secco» (Di mercoledì 15 luglio 2020) Gian Piero Gasperini ha parlato al termine della partita vinta contro il Brescia: le dichiarazioni del tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria ottenuta contro il Brescia. PRESTAZIONE – «L’anno scorso avevamo già fatto tanti gol, quest’anno ci siamo superati come numero di gol. Ci è capitato di fare goleade, non lo facciamo per umiliare gli avversari. Le Coppe ci hanno fatto crescere, altri fanno altri tipi di osservazione e siamo cresciuti sotto l’aspetto tecnico. Nelle prossime cinque abbiamo partite impegnative, per arrivare al meglio al PSG dobbiamo giocare grandi partite in campionato. L’obiettivo è quello della Champions, manca una manciata ... Leggi su calcionews24

