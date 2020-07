Atalanta, Caldara: «Vincere per garantirci l’Europa» (Di martedì 14 luglio 2020) Mattia Caldara, difensore dell’Atalanta, ha parlato prima della partita contro il Brescia Ai microfoni di Sky Sport, il difensore dell’Atalanta Mattia Caldara ha parlato prima della partita contro il Brescia. BERGAMO E BRESCIA – «Questi ultimi mesi hanno legato molto le città di Bergamo e Brescia. Adesso finalmente si torna a parlare di calcio e speriamo di dare soddisfazioni ai nostri tifosi». EUROPA – «Dobbiamo voltare pagina dopo il pareggio contro la Juventus, cerchiamo di Vincere stasera per garantirci aritmeticamente l’Europa». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Ai microfoni di Sky Sport, il difensore dell’Atalanta Mattia Caldara ha parlato prima della partita contro il Brescia. BERGAMO E BRESCIA – «Questi ultimi mesi hanno legato molto le città di Bergamo e ...

Atalanta-Brescia, diretta dalle 21.45 Gomez in panchina, Ilicic in tribuna

Atalanta e Brescia aprono il programma della 33esima giornata di Serie A nell?unica partita del martedì, ore 21.45. I bergamaschi vengono dal 2-2 colto sabato scorso sul campo della Juventus, un match ...

