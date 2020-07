Atalanta-Brescia, Zapata cala il poker e chiude la partita (VIDEO) (Di martedì 14 luglio 2020) Duvan Zapata cala il poker. Tre gol in cinque minuti per la squadra di Gian Piero Gasperini che travolge il Brescia e sembra non esserci più partita al Gewiss Stadium. Zapata fa 4-1 con un colpo di testa su cross di Gosens e manda in rete beffando Andrenacci. Leggi su sportface

BresciaOfficial : Al minuto 8 segna Torregrossa per il Brescia. Parziale: Atalanta 1 - Brescia 1 #AtalantaBrescia #SerieATIM… - Atalanta_BC : #AtalantaBrescia | 1-1 | 9' ? Pareggio del Brescia con Torregrossa. ? Brescia equalise through Torregrossa. #GoAtalantaGo ??? - SkySport : Atalanta-Brescia, il derby della rinascita: 'Uniti nel dolore' - alessiomagno1 : RT @tonymon93008966: @alessiomagno1 notte a te caro Alessio,io sto guardando il derby atalanta brescia e da bresciano MA SPORTIVO E con un… - tonymon93008966 : @alessiomagno1 notte a te caro Alessio,io sto guardando il derby atalanta brescia e da bresciano MA SPORTIVO E con… -