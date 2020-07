Atalanta-Brescia, tifosi: “Città ancora in lutto, per ripartire avete fatto di tutto” (Di martedì 14 luglio 2020) In attesa del derby tra Atalanta e Brescia, in programma martedì 14 luglio, i tifosi si fanno sentire. Gli ultras hanno infatti appeso uno striscione in Castello, a Brescia, per protestare contro la ripresa del campionato, ritenuta irrispettosa, specie a Bergamo e Brescia, due delle città italiane più duramente colpite dall’emergenza sanitaria. Lo striscione vede raffigurato un calciatore con un pallone forato in mano e sulla maglia, anziché il numero, il simbolo dei dollari. Immagine forte accompagnata dalla scritta: “Due città ancora in lutto, ma per ripartire avete fatto di tutto… Migliaia di morti… tanto dolore… in campo per un calcio senza ... Leggi su sportface

CorSport : #Muriel, incidente in piscina: salta #AtalantaBrescia - it_mainsport : L’ #Atalanta di Gian Piero #Gasperini , sfida il #Brescia di Diego #Lopez , nella - sportface2016 : #SerieA, lo striscione di protesta dei tifosi prima del derby #AtalantaBrescia - fainformazione : Muriel cade nella doccia e finisce in ospedale. Per lui niente Brescia Luis Muriel era tra i convocati per la part… - fainfosport : Muriel cade nella doccia e finisce in ospedale. Per lui niente Brescia Luis Muriel era tra i convocati per la part… -