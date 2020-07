Atalanta-Brescia, le formazioni ufficiali (Di martedì 14 luglio 2020) Sono state rese note le formazioni ufficiali di Atalanta–Brescia, anticipo di Serie A in programma alle ore 21:45. Queste le scelte dei due tecnici. Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Sutalo, Caldara, Djimsiti; Castagne, De Roon, Tameze, Gosens; Pasalic, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini Brescia (4-3-1-2): Andrenacci; Mangraviti, Chancellor, Mateju, Semprini; Bjarnason, Dessena, Viviani; Spalek; Torregrossa, Donnarumma. All. Lopez Foto: sito Atalanta L'articolo Atalanta-Brescia, le formazioni ufficiali proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

