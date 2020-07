Atalanta-Brescia, gol pazzesco di De Roon con l’esterno di prima (VIDEO) (Di martedì 14 luglio 2020) Gol sensazionale di Marten De Roon che riporta in vantaggio l’Atalanta contro il Brescia. Il mediano di quantità degli orobici per una volta ci mette anche la qualità e dopo una splendida azione sull’asse Zapata-Gosens arriva il pallone in mezzo per il centrocampista che colpisce di prima intenzione con l’esterno dando un giro al pallone che beffa Andrenacci. In alto il VIDEO del gol di De Roon in Atalanta-Brescia. Leggi su sportface

BresciaOfficial : Al minuto 8 segna Torregrossa per il Brescia. Parziale: Atalanta 1 - Brescia 1 #AtalantaBrescia #SerieATIM… - Atalanta_BC : #AtalantaBrescia | 1-1 | 9' ? Pareggio del Brescia con Torregrossa. ? Brescia equalise through Torregrossa. #GoAtalantaGo ??? - SkySport : Atalanta-Brescia, il derby della rinascita: 'Uniti nel dolore' - BrunoAl3040 : RT @BresciaOfficial: Al minuto 25 segna De Roon per l’Atalanta. Parziale: Atalanta 2 - Brescia 1 #AtalantaBrescia #SerieATIM #ForzaBresci… - BrunoAl3040 : RT @BresciaOfficial: Al minuto 28 segna Malinovskyi per l’Atalanta. Parziale: Atalanta 3 - Brescia 1 #AtalantaBrescia #SerieATIM #ForzaBr… -