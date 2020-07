Atalanta-Brescia, gol del vantaggio di Pasalic dopo appena un minuto (VIDEO) (Di martedì 14 luglio 2020) dopo appena un minuti di gioco al Gewiss Stadium Atalanta-Brescia è già 1-0. E’ Mario Pasalic a segnare il gol del vantaggio orobico, ricevendo dentro l’area un assist perfetto di Malinovskyi, spostandosi verso destra per poi calciare rasoterra e angolato senza dare scampo ad Andrenacci. La squadra di Gasperini mette subito le cose in chiaro ed è già avanti nel derby, in alto il VIDEO del gol di Pasalic. Leggi su sportface

