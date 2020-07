Atalanta-Brescia, Gasperini: “Juventus? Pesano gli scontri diretti. Studierò Neymar e Mbappé” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Vittoria travolgente dell'Atalanta.In occasione della trentatreesima giornata di Serie A, l'Atalanta ha ospitato il Brescia sul campo del Gewiss Stadium, alla ricerca di tre punti importanti per continuare a sognare la vittoria dello scudetto. La Dea ha travolto le Rondinelle con le reti di Malinovsky, De Roon, Zapata e la tripletta di Pasalic, scavalcando la Lazio e l'Inter e portandosi al secondo posto in classifica.Al termine del match il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport elogiando la prestazione dei suoi uomini:"L'anno scorso avevamo già fatto tanti gol, quest'anno ci siamo superati come numero di gol. Ci è capitato di fare goleade, non lo ... Leggi su mediagol

