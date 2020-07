Atalanta-Brescia, Gasperini ammette: “il 2° posto non è l’obiettivo primario. Muriel? Poteva restarci secco” (Di mercoledì 15 luglio 2020) L’Atalanta vola, rifila sei gol al Brescia e si prende il secondo posto momentaneo in classifica, in attesa delle gare di Inter e Lazio. Una serata perfetta per i nerazzurri, capaci di annichilire la squadra di Diego Lopez, rimasta in partita solo metà tempo. Emilio Andreoli/Getty ImagesSoddisfatto nel post gara Gasperini, autentico artefice di questa macchina perfetta nerazzurra: “l’anno scorso avevamo già fatto tanti gol, quest’anno ci siamo superati come numero di gol. Ci è capitato di fare goleade, non lo facciamo per umiliare gli avversari. Le Coppe ci hanno fatto crescere, altri fanno altri tipi di osservazione e siamo cresciuti sotto l’aspetto tecnico. Nelle prossime cinque abbiamo partite impegnative, per arrivare al meglio al PSG dobbiamo giocare grandi ... Leggi su sportfair

UEFAcom_it : ??? L'#Atalanta stende 6-2 il #Brescia e si porta momentaneamente a -6 dalla capolista #Juventus in #SerieA #UCL |… - BresciaOfficial : GOLLL!!! Al minuto 83 segna Spalek per il Brescia. Parziale: Atalanta 6 - Brescia 2 #AtalantaBrescia #SerieATIM… - BresciaOfficial : Al minuto 8 segna Torregrossa per il Brescia. Parziale: Atalanta 1 - Brescia 1 #AtalantaBrescia #SerieATIM… - PatriziaOrlan11 : RT @CalcioPillole: #EsagerAtalanta! Con i 6 gol segnati contro il Brescia, l’#Atalanta è al momento ad un solo gol dal record di reti segn… - robertogallo22 : RT @perchetendenza: 'Bangsbo': Perché anche la vittoria di stasera dell'Atalanta contro il Brescia porta la firma del guru danese della con… -