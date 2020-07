Atalanta-Brescia, diretta dalle 21.45 Gomez in panchina, Ilicic in tribuna (Di martedì 14 luglio 2020) Atalanta e Brescia aprono il programma della 33esima giornata di Serie A nell?unica partita del martedì, ore 21.45. I bergamaschi vengono dal 2-2 colto sabato scorso sul campo della... Leggi su ilmattino

SkySport : Atalanta-Brescia, il derby della rinascita: 'Uniti nel dolore' - CorSport : #Muriel, incidente in piscina: salta #AtalantaBrescia - tuttosport : #Muriel cade e batte la testa: salta #AtalantaBrescia - DeaconStJohn15 : In casa col Brescia già in B, ho schierato mezza Atalanta...Sta a vedere come la prendo nel culo eh #AtalantaBrescia #Fantacalcio - sportface2016 : #Atalanta, il dg Umberto #Marino prima del Brescia: '#Muriel sta bene e domani si allenerà, è scivolato a casa' -