Atalanta-Brescia, Diego Lopez: “Campionato anomalo. Cellino? Sono pronto a continuare” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Sconfitta clamorosa per il Brescia.Sul campo del Gewiss Stadium è andata in scena la sfida tra l'Atalanta e il Brescia, che si Sono affrontati in occasione della trentatreesima giornata di Serie A. La Dea ha travolto le Rondinelle con i gol di Malinovsky, De Roon, Zapata e la tripletta di Pasalic, salendo momentaneamente al secondo posto in classifica scavalcando momentaneamente Lazio e Inter.Al termine del match il tecnico del Brescia, Diego Lopez, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport commentando così la prestazione dei suoi uomini:"Oggi era una partita per noi sulla carta difficile, hanno giocato molte seconde linee. Dovevamo far meglio specie in fase ... Leggi su mediagol

UEFAcom_it : ??? L'#Atalanta stende 6-2 il #Brescia e si porta momentaneamente a -6 dalla capolista #Juventus in #SerieA #UCL |… - BresciaOfficial : GOLLL!!! Al minuto 83 segna Spalek per il Brescia. Parziale: Atalanta 6 - Brescia 2 #AtalantaBrescia #SerieATIM… - BresciaOfficial : Al minuto 8 segna Torregrossa per il Brescia. Parziale: Atalanta 1 - Brescia 1 #AtalantaBrescia #SerieATIM… - xFister : Quando inizia il secondo set di Atalanta-Brescia? - calciomercatoit : ???L'allenatore del #Brescia sulla possibile permanenza: 'Bisogna meritarsela!' -