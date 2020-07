Atalanta-Brescia: altri due gol di Pasalic, firma la tripletta (VIDEO) (Di martedì 14 luglio 2020) Scatenato Mario Pasalic nel secondo tempo di Atalanta-Brescia. Dopo aver segnato il gol che ha aperto le danze al Gewiss Stadium dopo un minuto, il centrocampista nerazzurro ha segnato altri due gol nel giro di due minuti nella ripresa e ha firmato così 5-1 e 6-1 e soprattutto la tripletta personale. E’ lui il migliore in campo contro le Rondinelle, in alto e di seguito i VIDEO dei due gol siglati dal croato. Leggi su sportface

BresciaOfficial : Al minuto 8 segna Torregrossa per il Brescia. Parziale: Atalanta 1 - Brescia 1 #AtalantaBrescia #SerieATIM… - SuperSportBlitz : #SerieA – HT Score: Atalanta 4-1 Brescia #SSFootball - Atalanta_BC : #AtalantaBrescia | 1-1 | 9' ? Pareggio del Brescia con Torregrossa. ? Brescia equalise through Torregrossa. #GoAtalantaGo ??? - paterini86 : Il Brescia a confronto dell'Atalanta sembra una rappresentativa locale tirata su all'ultimo. #AtalantaBrescia - savethepisqua : RT @ciapalchelghe: Non cominciamo con la narrativa che l'Atalanta sta dominando il Brescia per cortesia. -