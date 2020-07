Atalanta-Brescia 6-1, tripletta Pasalic e nerazzurri a -6 dalla Juve (Di martedì 14 luglio 2020) BERGAMO (ITALPRESS) – L'Atalanta dilaga, vince in goleada 6-2 e si regala almeno una notte al secondo posto in classifica, a -6 dalla capolista Juve. Per il Brescia c'è la terza sconfitta consecutiva e l'amaro verdetto di un derby mai così impari nel corso della sua storia. Al Gewiss Stadium Atalanta e Brescia si presentano unite dal dolore di due delle città più colpite dal coronavirus e divise da 46 punti in classifica. Per Gasperini e Lopez è tempo di mettere mano al turn over: il tecnico Bresciano lascia in panchina Tonali, l'allenatore di casa cambia sei giocatori rispetto alla formazione vista contro la Juventus e deve rinunciare a Ilicic (non al meglio) e Muriel, reduce da un incidente domestico. Ma ... Leggi su iltempo

