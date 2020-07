Aston Martin tenta Sebastian Vettel: avviati i contatti col tedesco della Ferrari (Di martedì 14 luglio 2020) Porte chiuse ovunque, o quasi. Sono giorni caldi per il futuro della Formula 1 con la compilazione delle line-up in vista del Mondiale 2021. Dopo che la Renault ha ufficializzato il ritorno di Fernando Alonso, nel Circus sono poche le chance per Sebastian Vettel. Lasciato a piedi dalla Ferrari al termine della stagione per far posto a Carlos Sainz, Seb è ancora in cerca di un contratto per la prossima stagione e l’unica opzione fattibile al momento parrebbe essere quella della Racing Point, o meglio Aston Martin. Dal prossimo anno il team guidato da Lawrance Stroll, padre del pilota Lance Stroll nonché proprietario della quota di maggioranza, cambierà denominazione in Aston ... Leggi su sportface

Dal prossimo anno il team guidato da Lawrance Stroll, padre del pilota Lance Stroll nonché proprietario della quota di maggioranza, cambierà denominazione in Aston Martin. E per dar vita a un progetto ...

Fisker entra in Borsa. Per il Suv Ocean ipotesi piattaforma Volkswagen

Fisker Inc., startup californiana guidata dal designer danese Henrik Fisker che ha disegnato la Bmw Z8 e le Aston Martin DB9 e V8 Vantage, ha raggiunto l'accordo con Spartan Energy Acquisition Corp ...

