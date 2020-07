Associazione Mercati Rionali Benevento, Caruso: “Sarà la voce degli ambulanti” (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “E’ in fase di costituzione l’Associazione Mercati Rionali Benevento. Un organismo attraverso il quale vogliamo dare voce e spazio, dal basso, alla categoria degli ambulanti che rappresenta una fetta importante del settore commerciale”. Lo annuncia Antonio Caruso, fra i promotori dell’Associazione e designato presidente dai soci fondatori. “In questi giorni – spiega Caruso – stiamo raccogliendo adesioni da parte di diversi ambulanti pronti ad impegnarsi per far sentire le proprie istanze. Come Associazione di ambulanti intendiamo infatti avviare un confronto costruttivo con tutti gli stakeholders, dal Comune di ... Leggi su anteprima24

