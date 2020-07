Ascolti tv, dati Auditel lunedì 13 giugno: Il giovane Montalbano 2 domina con oltre 4 milioni (Di martedì 14 luglio 2020) Le repliche del giovane Montalbano con Michele Riondino continuano a vincere anche con la riproposizione della seconda stagione. La puntata in onda lunedì 13 luglio ha ottenuto la prima serata degli Ascolti conquistando 4.233.000 spettatori, pari al 21.2% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5 ‘Appuntamento con l’Amore’ ha raccolto 1.875.000 spettatori pari al 9.7% di share. Su Rai2 Made in Sud, condotto da Stefano de Martino e Fatima Trotta, ha interessato 1.624.000 spettatori pari all’8% di share. Su Rete4 Quarta Repubblica ha interessato 933.000 spettatori con il 5.9% di share. Su Italia 1 47 – Ronin ha siglato 1.036.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Il Colpevole – The Guilty ha registrato 958.000 spettatori (share del 4.4%). Per La7 la replica di Eden – Un Pianeta ... Leggi su tvzap.kataweb

Le repliche del Giovane Montalbano con Michele Riondino continuano a vincere anche con la riproposizione della seconda stagione. La puntata in onda lunedì 13 luglio ha ottenuto la prima serata degli a ...

Più precisamente, Il giovane Montalbano 2 ha raccolto 4.233.000 spettatori pari al 21,2% di share. Decisamente inferiore il risultato di Canale 5, che con il film romantico Appuntamento con l’amore ha ...

