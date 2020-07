Arriva il terzo episodio della saga fantascientifica curata da Antonio Serra (Di martedì 14 luglio 2020) Sergio Bonelli Editore presenta KAY. LA GUERRA DEL BUIO 03. Arriva in esclusiva nelle fumetterie italiane dal 16 luglio il terzo episodio della saga fantascientifica curata da Antonio Serra. Il terzo episodio di KAY. LA GUERRA DEL BUIO, l’epopea della Guerra del Buio di Kay, la telepate già conosciuta nell’universo narrativo di Nathan Never, arriverà in esclusiva nelle fumetterie italiane il prossimo 16 luglio. Questa volta qualcosa ha preso vita nelle lande desolate dove è stata combattuta la Guerra del Buio. E ha a che fare con il passato di Kay! Il suo rapporto con i genitori adottivi, la sua relazione con ... Leggi su quotidianpost

QuotidianPost : Arriva il terzo episodio della saga fantascientifica curata da Antonio Serra - giocammello : RT @marcodemo3: @GiancarloCanc ti ricordo la Siracusa Gela. Prima pietra nel 1971, e dopo 49anni non arriva neanche ad un terzo del perco… - marcodemo3 : @GiancarloCanc ti ricordo la Siracusa Gela. Prima pietra nel 1971, e dopo 49anni non arriva neanche ad un terzo del percorso. - _peacewillwin_x : Che poi in tutto ciò io e la mia amica abbiamo iniziato il tutto con uno spritz...poi due ...ed infine arriva il su… - CiaoDarwin70 : @Ramonetto29 @clamaso69 @pisto_gol Mica ci arrivano. O forse credono che lo vince sempre chi arriva terzo -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva terzo Incidente sul Raccordo all'uscita Salaria: arriva l'elisoccorso, traffico rallentato TerzoBinario.it A Gibellina la biennale internazionale di arte sacra: mostra fino al 12 settembre

La Fondazione Orestiadi accoglie la terza edizione della Biennale internazionale arte contemporanea sacra delle religioni e credenze dell'Umanità, che dopo Venezia e Marsala arriva a Gibellina per pre ...

Lo Spezia è terzo da solo

Angoli 9-0 per lo Spezia. Recuperi: 0’ pt e 4’ st. LIVORNO – Contava solo vincere, e all’Ardenza arriva una vittoria, risicata ma fondamentale: con una punizione di Mastinu lo Spezia batte il Livorno ...

La Fondazione Orestiadi accoglie la terza edizione della Biennale internazionale arte contemporanea sacra delle religioni e credenze dell'Umanità, che dopo Venezia e Marsala arriva a Gibellina per pre ...Angoli 9-0 per lo Spezia. Recuperi: 0’ pt e 4’ st. LIVORNO – Contava solo vincere, e all’Ardenza arriva una vittoria, risicata ma fondamentale: con una punizione di Mastinu lo Spezia batte il Livorno ...