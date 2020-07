Arrestato per maltrattamenti in famiglia, il bambino: “Ci picchia sempre” (Di martedì 14 luglio 2020) Arrestato un uomo a Matera per maltrattamenti in famiglia. picchiava la sua compagna e il figlio di lei che ha detto ai poliziotti “ci picchia sempre” Arrestato un uomo a Matera per maltrattamenti in famiglia. È finito l’incubo per una donna e per il suo bambino, vittime di violenze da parte del suo compagno, un giovane di venticinque anni. L’uomo aggrediva verbalmente e fisicamente la donna, nonostante la presenza del piccolo in casa. L’arresto è avvenuto in strada, in via Rosselli. È stato effettuato dagli agenti del reparto volanti e del reparto prevenzione crimine ”Campania”. Le forze dell’ordine erano giunte sul posto perché allertati da ... Leggi su bloglive

