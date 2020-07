Arioli (Roma): “Buon lavoro all’amico Massimo Pezzella” (Di martedì 14 luglio 2020) “Non posso che augurare buon lavoro all’amico Massimo Pezzella, nominato Coordinatore Romano del partito “Cambiamo” del Presidente Giovanni Toti -inizia con queste parole il comunicato stampa di Luca Arioli, tesserato Lega e amico storico del Dott. Pezzella. “Ricordo bene le tante battaglie che portammo avanti insieme in passato e sono contento di ritrovare Massimo con un ruolo importante all’interno della grande famiglia del CentroDestra. Le Elezioni Comunali sono relativamente vicine visto che mancano soltanto 10 mesi alla possibilità di far rinascere Roma con un nuovo Sindaco e, spero che il CentroDestra diventi sempre più CentroDestraUnito, per questo motivo ogni uomo e/o donna che abbia intenzione di mettere il proprio impegno ... Leggi su romadailynews

PezzellaMassimo : @Luca_Arioli Grazie amico mio lavoreremo insieme per il bene di #roma - PezzellaMassimo : RT @Luca_Arioli: Sono contento che a Roma i Partiti che formano la famiglia del CentroDestra si stiano strutturando per dare un vero Sindac… - PonytaEle : RT @Luca_Arioli: Sono contento che a Roma i Partiti che formano la famiglia del CentroDestra si stiano strutturando per dare un vero Sindac… - Luca_Arioli : Sono contento che a Roma i Partiti che formano la famiglia del CentroDestra si stiano strutturando per dare un vero… - Luca_Arioli : RT @Luca_Arioli: Non voglio tornare ad essere rinchiuso dentro casa per colpa di un Governo che ha deciso di far arrivare tutta l'Africa in… -

Ultime Notizie dalla rete : Arioli Roma Arioli (V Municipio): "Il Campidoglio faccia lavare i disgustosi cassonetti" RomaDailyNews Roma, fa shopping gratis in un negozio. Bloccato dalla Polizia di Stato con ancora i capi di abbigliamento

M.M., queste le sue iniziali, si aggirava con fare ambiguo tra le corsie di un negozio di abbigliamento, prendeva diversi capi ed entrava nei camerini e, dopo aver tolto l’antitaccheggio con una pinz ...

Arrestato a Roma spacciatore con 5,8 chili di marijuana

Roma, 14 lug. (askanews) - A pochi giorni dall'arresto di un trafficante trovato in possesso di oltre 5 kg di marijuana, la scorsa notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Pariol ...

M.M., queste le sue iniziali, si aggirava con fare ambiguo tra le corsie di un negozio di abbigliamento, prendeva diversi capi ed entrava nei camerini e, dopo aver tolto l’antitaccheggio con una pinz ...Roma, 14 lug. (askanews) - A pochi giorni dall'arresto di un trafficante trovato in possesso di oltre 5 kg di marijuana, la scorsa notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Pariol ...