Arianna, lo schiaffo dei giudici: niente indennizzo alla famiglia (Di martedì 14 luglio 2020) Nino Materi La "bimba di legno" invalida per l'errore del Cardarelli. La Corte d'appello choc: "Genitori incapaci di restituire i fondi" Una storia dinanzi alla quale puoi solo dire: «Non è possibile!». Malasanità (certa) e malagiustizia (probabile) tenute insieme dal mastice dell'insensibilità. In estrema sintesi: l'esistenza di una bimba di tre mesi viene rovinata per sempre da un intervento chirurgico sbagliato; l'azienda sanitaria - responsabile legale dell'errore medico - viene condannata al risarcimento del danno; l'Asl fa ricorso e ottiene dalla Corte di appello di non pagare subito i 3 milioni di euro disposti dal giudice di primo grado. Ciò grazie a una motivazione che in punta di diritto sarà pure «corretta», ma che sul piano umano è inconcepibile: «Liquidando ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : Arianna schiaffo Arianna, lo schiaffo dei giudici: niente indennizzo alla famiglia il Giornale