“Approvo Berlusconi al governo con la sinistra purché si dia il benservito a Conte”. La scelta di campo di Carlo de Benedetti, l’editore di Domani: “Silvio è sempre sul pezzo” (Di martedì 14 luglio 2020) Pur di buttare giù Conte, Carlo De Benedetti, l’editore ex Repubblica e in procinto di debuttare con il quotidiano Domani è pronto ad affidarsi al nemico giurato Silvio Berlusconi. Non è un retroscena o una ricostruzione fantasiosa, bensì una vera e propria intervista che De Benedetti ha rilasciato al Foglio. “Se si tratta di isolare Salvini e Meloni trangugio anche Berlusconi al governo con la sinistra”, ha dichiarato. Ma non solo, l’editore va oltre chiedendo che a lasciare sia il presidente del Consiglio. Quindi, sì all’ingresso dell’ex Cavaliere nell’esecutivo “ma accompagnato dal benservito a Conte che rappresenta il vuoto pneumatico”. ... Leggi su ilfattoquotidiano

