Anziano trovato morto in casa da solo, nessuno va al suo funerale: la storia della solitudine di Ettore raccontata dalla Caritas di Roma (Di martedì 14 luglio 2020) “Invisibile agli occhi di un quartiere intero, Ettore è stato trovato morto, nel suo letto, da solo”. La sua storia, raccontata dalla Caritas di Roma, è il risultato di un’emergenza a cui tanti anziani vanno incontro raggiunta la massima età: la solitudine. “Abbiamo conosciuto Ettore il 26 febbraio e qualche settimana dopo è iniziata l’emergenza Covid-19 con relativo lockdown”, racconta la Caritas in una nota. “Durante quell’incontro ci ringraziò della visita ma ribadì più volte di non aver bisogno di nulla e di essere in grado di cavarsela da solo”, ... Leggi su ilfattoquotidiano

