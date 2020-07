Anziano trovato morto in casa da solo: ai suoi funerali non va nessuno (Di martedì 14 luglio 2020) La storia della solitudine di Ettore, un Anziano trovato morto in casa da solo e ai cui funerali non si è presentato nessuno, è stata raccontata dalla Caritas di Roma. E’ stato trovato morto, nel suo letto, da solo. Ettore, la cui storia è stata resa nota dalla Caritas di Roma, era un Anziano invisibile … L'articolo Anziano trovato morto in casa da solo: ai suoi funerali non va nessuno è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

fattoquotidiano : Anziano trovato morto in casa da solo, nessuno va al suo funerale: la storia della solitudine di Ettore raccontata… - ViviCastellanaG : Anziano trovato senza vita in casa - Succede a Castellana-Grotte - AFAntoAnt : RT @fattoquotidiano: Anziano trovato morto in casa da solo, nessuno va al suo funerale: la storia della solitudine di Ettore raccontata dal… - marcuccimauriz : RT @fattoquotidiano: Anziano trovato morto in casa da solo, nessuno va al suo funerale: la storia della solitudine di Ettore raccontata dal… - simcopter : RT @fattoquotidiano: Anziano trovato morto in casa da solo, nessuno va al suo funerale: la storia della solitudine di Ettore raccontata dal… -