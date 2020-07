Antonio Razzi imita il Gladiatore di Russell Crowe: il video su TikTok è la nuova vetta trash (Di martedì 14 luglio 2020) L'ex senatore del centrodestra Antonio Razzi ha diffuso video su TikTok in cui, con tanto di pentola in testa, finge di imitare il personaggio interpretato da Russell Crowe ne Il Gladiatore. Antonio Razzi l'ha fatta grossa, ancora: in un video su TikTok l'ex senatore è diventato Il Gladiatore, prendendo addirittura in prestito la battuta di Russell Crowe e la voce di Luca Ward per imitare la scena in cui Decimo Massimo Meridio si presenta all'imperatore Commodo di Joaquin Phoenix. Pentola in testa, guanti da giardinaggio, cinture sul petto nudo, spada, scudo e qualcosa di infilato nei pantaloni a simulare dei ... Leggi su movieplayer

- BrunoBini1 : Come sento la mancanza di questi competenti ... è proprio vero, oggi il parlamento si è proprio deteriorato???? Pento… - JarmishM : RT @danoris2110: Antonio Razzi, due legislature, spiega perché Rotondi e Crosetto sono considerati quelli intelligenti. - socialmiliac : L'ex senatore Antonio #Razzi in versione #gladiatore, a petto nudo e con una pentola in testa - tavano_anna : Antonio Razzi, l'ex senatore "imita" il Gladiatore Russell Crowe mettendosi una pentola in testa. Ecco il video…

Ultime Notizie dalla rete : Antonio Razzi RAZZI IN DIRETTA ? "Governo di principianti, Berlusconi può salvare il paese. TikTok? I giovani mi chiamano professionista" Radio Radio Antonio Razzi diventa Russell Crowe: guardate l'esilarante imitazione de Il Gladiatore

Antonio Razzi versione ‘Gladiatore’: la pentola fa da elmo -Video

