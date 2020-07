Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate 20-24 Luglio 2020: Don Anselmo Smaschera Pepa! (Di martedì 14 luglio 2020) Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 20 a venerdì 24 Luglio 2020: Soledad rinuncia a Juan. Don Anselmo ricorda chi è Pepa. Arriva Sebastian… Anticipazioni Il Segreto: Soledad diventa cattiva come donna Francisca e rinuncia a Juan! Don Anselmo scopre la vera identità di Pepa che chiede al sacerdote di tacere! Sebastian arriva in paese e si offre di saldare i debiti del padre Raimundo. Tristan indaga sulla morte di Salvador Castro, mentre Angustias è sempre più gelosa della giovane levatrice! Intense emozioni garantiranno le nuove Anticipazioni Il Segreto, quelle sulla Trama delle Puntate in ... Leggi su uominiedonnenews

