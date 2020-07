Ansaldi: “Questo è stato un anno troppo difficile. Continuiamo questa lotta” (Di martedì 14 luglio 2020) Il difensore del Torino, Ansaldi, ha parlato del momento poco felice dei granata attraverso il proprio account Instagram. Ieri per gli uomini di Longo è arrivata la sconfitta per 3-1 contro l’Inter. “E’ sempre difficile quando si perde – ha detto Ansaldi -. Questo è stato un anno troppo difficile per tante cose che sono successe. Noi però Continuiamo questa lotta, sempre positivi e sempre con la testa alta, perché con gli sforzi si raggiungono grandi obiettivi”. View this post on Instagram Sempre è difficile quando si perde, questo è stato un anno troppo ... Leggi su alfredopedulla

