Anna Tatangelo bomba sexy, il video infiamma il web: mai così sensuale (Di martedì 14 luglio 2020) Anna Tatangelo ha stupito il web, nel suo nuovo video su Instagram è una vera bomba sexy: la trasformazione è incredibile. Foto: Instagram @AnnaTatangeloofficialAnna Tatangelo ha acceso il web con il suo video su Instagram, la cantante continua a stupire con il suo cambiamento. Era il 2002 quando la cantante di Sora vinceva con Doppiamente Fragili la categoria giovani del Festival di Sanremo. I capelli lunghi lasciati cadere sulle spalle, pantaloni a zampa e una t-shirt bianca che lasciava scoperta la pancia. Oggi non sembra più la stessa, il cambiamento è radicale e lascia i fan senza parole: la rivoluzione non è solo nell’immagine, il suo ultimo ... Leggi su chenews

RollingStoneita : Perdonate il gioco di parole, ma @_AnnaTatangelo_ sta registrando un album fra trap e r&b con alcuni nomi della sce… - psctllalice : Se la festa non è trap o techno io a ballare non ci vado perché non so come possa farmi gasare un beat del cazzo su… - ashleeneforu : @LouisTrealfake Io lo dico già che lascio questo fandom per anna tatangelo - Danieladansica : RT @honirojournal: Anna Tatangelo e Geolier insieme nel videoclip “Guapo” - Danieladansica : RT @SkyTG24: Anna Tatangelo e Geolier, esce il video di Guapo -

Ultime Notizie dalla rete : Anna Tatangelo Anna Tatangelo: "Finita con Gigi? Abbiamo un ottimo rapporto" ilGiornale.it Anna Tatangelo e Geolier, ecco il video: la bomba di rap esplode sui social

Anna Tatangelo e Geolier firmano "Guapo", uno dei tormentoni dell'estate 2020. Il brano rap a due voci in napoletano sta scalando le visualizzazioni di YouTube con il video ufficiale rilasciato oggi e ...

Anna Tatangelo e Geolier, esce il video di Guapo

Anticipato da un breve estratto pubblicato sui social, è online il video di “Guapo”, nuovo singolo di Anna Tatangelo (qui potete trovare tutte le sue foto più belle) con la collaborazione del rapper G ...

Anna Tatangelo e Geolier firmano "Guapo", uno dei tormentoni dell'estate 2020. Il brano rap a due voci in napoletano sta scalando le visualizzazioni di YouTube con il video ufficiale rilasciato oggi e ...Anticipato da un breve estratto pubblicato sui social, è online il video di “Guapo”, nuovo singolo di Anna Tatangelo (qui potete trovare tutte le sue foto più belle) con la collaborazione del rapper G ...